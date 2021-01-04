Afganlar arası müzakerelerin ikinci aşaması, yarın Katar'ın başkenti Doha'da devam edecek

Müzakerelere ara verilmesinin ardından Afgan heyeti Afganistan'a, Taliban heyeti ise Pakistan'a gitmişti.
Bu sürede Afgan heyeti Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah başta olmak üzere siyasi parti liderleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) görüşümeler yaparken, Taliban heyeti de Pakistan'daki üst düzey yetkililerle bir araya gelmişti.
Afganistan heyeti, yaptığı görüşmelerde, müzakerelerin ikinci aşamasında hangi konulara ağırlık verilmesi üzerinde istişare yaparken, STK temsilcilerinin müzakerelerde ele alınacak maddeler hakkındaki kaygıları ve önerilerini topladı.
Müzakere heyetinin yarın yapılacak görüşmeler için bugün Katar'a gitmesi bekleniyor.
- İkinci aşamada nelere ağırlık verilecek
Müzakerelerin birinci aşamasında, görüşmelerin usulü konusunda uzlaşma sağlanırken, ikinci aşamasında ise görüşmelerin içeriği ve sıralaması ele alınacak.
Afganistan heyetinin bu aşamada önceliği ateşkesin sağlanması olacak. Heyet üyelerinden alınan bilgilere göre, görüşmelerde ilk sıraya ateşkesin sağlanması konusunun alınması için çaba sarf edilecek.
Diğer taraftan Taliban heyeti için ise bu aşamadaki görüşmelerde, barış sonrası Afganistan'daki yönetimin dağılımı öncelikli olacak.
Afganistan Müzakere Heyeti Üyesi Hafiz Mansur'un aktardığı bilgilere göre, Taliban heyetinin sunacağı listenin başında, barış sonrası yönetim ve güç dağılımı yer alıyor.
Bu turdaki görüşmelere Afganistan heyetinin tam kadro katılması beklenirken, Taliban heyetinde bir değişikliğin olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.
- Görüşmelerin yapılacağı yer tartışması
Katar, daha önce ABD ile Taliban arasındaki barış görüşmelerine ve şu anda da Afganlar arası müzakerelere ev sahipliği yaparken Cumhurbaşkanı Gani ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib'in "müzakerelerin ülke içerisinde yapılması" çağırısı tartışmalara yol açmıştı.
Gani ve Muhib'in bu çağırısına Taliban tarafından olumsuz yanıt verilince, müzakerelerin sekteye uğrayacağı endişesi ortaya çıkmıştı.
Bunun üzerine Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah, Cumhurbaşkanı Gani ile görüşerek müzakerelerin bu aşamasının da Katar'da sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını açıklamıştı.
Bazı yerel medya organları ise müzakerelerin bu aşamasının İstanbul'da yapılmasının planlandığını duyurmuştu.
- Taliban ile barış süreci
Afganistan hükümeti ve Taliban heyeti arasında 12 Eylül'de Doha'da başlayan ve görüş ayrılıkları nedeniyle askıya alınan barış görüşmeleri tekrar başlamıştı.
Her iki tarafın da onayıyla görüşmelerin usulü konusunda anlaşma sağlanırken, ana barış görüşmelerinin içeriği konusunda müzakerelerin yapılması için ikinci aşamaya geçilmişti.
İkinci aşama müzakerelerine 14 Aralık'ta tarafların onayıyla 23 gün ara verilmişti.
İkinci aşama müzakerelerin olumlu sonuçlanması halinde, ana barış görüşmelerine başlanacak.
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