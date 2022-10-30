İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nın düzensiz göçmenlerle ilgili mücadelesi aralıksız devam ediyor. 2022 yılının ilk 10 ayında Türkiye’ye yasadışı yollarla giren 97 bin 448 göçmen sınır dışı edildi. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye’ye kaçak yollarla giren 227 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni bu sabah İstanbul Havalimanı’ndan ülkesine gönderdi.
227 GÖÇMEN UÇAKLA ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ
Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında bulunan ve İstanbul Havalimanı’na getirilen Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen, kolluk birimlerinin gözetiminde güvenlik noktasından geçirilmesinin ardından uçağa bindirilerek ülkesine gönderildi. 10 aylık dönemde ise Afganistan’a düzenlenen 213 charter seferi ile 40 bin 510 ve tarifeli uçuşlarla 14 bin 992 olmak üzere toplam 55 bin 502 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlandı.
Düzensiz göçle mücadele kapsamında 2022 yılının 10 aylık döneminde sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 97 bin 448’e ulaşırken, 2021 yılının 10 aylık dönemine kıyasla sınır dışı sayısı yüzde 149 arttı. Geçen yılın aynı dönemine göre sınır dışı sayısı, Afganistan uyruklu yabancılarda yüzde 206, Pakistan uyruklu yabancılarda yüzde 28 ve diğer uyruklu yabancılarda yüzde 180 arttı. 2016 yılından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı ise 422 bin 957 oldu. Çalışmalar sayesinde Avrupa ortalamasının üzerinde geri göndermeler gerçekleşirken, Türkiye'nin sınır dışı başarı oranı yüzde 69 olurken, Avrupa'da bu rakam yüzde 10'ları buldu.
ÜLKEYE GİRİŞLERİ ENGELLENDİ
İçişleri Bakanlığı’nın Sınır kapılarında aldığı güvenlik önlemleri sayesinde 2022 yılında 242 bin 525 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi. Yine düzensiz göçmenlerin ve organizatörlerin tespit ve deşifresine yönelik yoğunlaştırılan çalışmalar sayesinde yılbaşından bu yana, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 91’lik bir artışla 197 bin 175 düzensiz göçmen yakalandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!