İHA

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nın düzensiz göçmenlerle ilgili mücadelesi aralıksız devam ediyor. 2022 yılının ilk 10 ayında Türkiye’ye yasadışı yollarla giren 97 bin 448 göçmen sınır dışı edildi. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye’ye kaçak yollarla giren 227 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni bu sabah İstanbul Havalimanı’ndan ülkesine gönderdi.

227 GÖÇMEN UÇAKLA ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ

Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında bulunan ve İstanbul Havalimanı’na getirilen Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen, kolluk birimlerinin gözetiminde güvenlik noktasından geçirilmesinin ardından uçağa bindirilerek ülkesine gönderildi. 10 aylık dönemde ise Afganistan’a düzenlenen 213 charter seferi ile 40 bin 510 ve tarifeli uçuşlarla 14 bin 992 olmak üzere toplam 55 bin 502 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlandı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 2022 yılının 10 aylık döneminde sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 97 bin 448’e ulaşırken, 2021 yılının 10 aylık dönemine kıyasla sınır dışı sayısı yüzde 149 arttı. Geçen yılın aynı dönemine göre sınır dışı sayısı, Afganistan uyruklu yabancılarda yüzde 206, Pakistan uyruklu yabancılarda yüzde 28 ve diğer uyruklu yabancılarda yüzde 180 arttı. 2016 yılından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı ise 422 bin 957 oldu. Çalışmalar sayesinde Avrupa ortalamasının üzerinde geri göndermeler gerçekleşirken, Türkiye'nin sınır dışı başarı oranı yüzde 69 olurken, Avrupa'da bu rakam yüzde 10'ları buldu.

ÜLKEYE GİRİŞLERİ ENGELLENDİ

İçişleri Bakanlığı’nın Sınır kapılarında aldığı güvenlik önlemleri sayesinde 2022 yılında 242 bin 525 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi. Yine düzensiz göçmenlerin ve organizatörlerin tespit ve deşifresine yönelik yoğunlaştırılan çalışmalar sayesinde yılbaşından bu yana, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 91’lik bir artışla 197 bin 175 düzensiz göçmen yakalandı.