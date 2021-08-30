Afganistan’dan tahliye edilen Afganlar, Arnavutluk ve Kosova'ya gelmeye devam ediyor

Yaklaşık 4 bin Afgan’ın geçici olarak barınmasını kabul eden Arnavutluk’a bu sabah 150 Afgan, iki farklı uçak seferiyle geldi.
Afganlar geçen günlerde de birkaç grup halinde ülkeye gelirken, şu ana kadar toplam 607 Afganistan vatandaşı Arnavutluk’a sığındı.
Ülkeye 27 Ağustos’ta ulaşan ilk Afgan kafileyi karşılamaya gelen Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Olta Xhaçka, Arnavutların dayanışma, misafirperverlik ve cömertlik gösterdiğini belirterek "Çünkü burada gördüğünüz her erkek, kadın ve çocuk, savaşın dehşetinden ve onları öldürmek, zulme uğratmak için bir düşman olarak gören rejimden kurtarılmış bir hayattır." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Arnavutluk’a gelen Afganlar, başkent Tiran ve Dıraç’a yerleştirildi.
- Afganları, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani karşıladı
Kosova’ya sığınacak Afganlardan oluşan ilk grup dün akşam ülkeye ulaştı.
111 kişiden oluşan grubu Priştine Adem Jashari Havaalanı'nda Kosova Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani ve Başbakan Albin Kurti karşıladı.
Cumhurbaşkanı Osmani, buradaki açıklamasında, Kosovalıların da bir dönem “soykırım iktidarı”nın kurbanı olduklarını ve ülkeden ayrılmanın ne anlama geldiğini çok iyi bildiklerini vurguladı.
Başbakan Kurti de dünyadaki tüm insanlar gibi Afganların da özgürlüğü hak ettiğini belirterek Afgan sığınmacılara yardım etme imkanından dolayı onur duyduklarını ifade etti.
Afganlar, yapılan sağlık kontrollerinin ardından Ferizovik şehrine yerleştirilecek.
Yaklaşık 2 bin Afganistan vatandaşının geçici olarak barınmasını kabul eden Kosova’ya gelecek günlerde diğer grup Afganların gelmesi bekleniyor.
Söz konusu kişiler ABD’nin talebiyle geçici süreliğine bu ülkelerde sığınacak, işlemlerin ardından ABD’ye gönderilecek.
Kuzey Makedonya’nın ise kaç Afgan'ı kabul edeceğine dair resmi sayı kaydedilmezken, ülke yetkililerinin farklı zamanlarda açıkladıkları sayı 450 ila 650 arasında değişiyor.
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