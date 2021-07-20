Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na roketli saldırı

Reuters

Başkan Eşref Gani ve diğer birçok kişi roketli saldırıya rağmen açık havadaki bayram namazında sakince ibadet etmeye devam etti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, Mirwais Stanekzai, sarayın dışına üç roket düştüğünü ve acil bir yaralanma bildirilmediğini sözlerine ekledi. Saldırıda can kaybı ve yaralanmanın olmadığı belirtildi.

Taliban örgütü saraya yapılan saldırıyla bağlantılı olduklarına ilişkin iddiaları ise reddetti.

Reuters, önceki yıllardan farklı olarak, Taliban’ın bu hafta, bayram için resmi olarak ateşkes ilan etmediği vurguladı. Televizyon görüntüleri, ilk patlamanın duyulduğu sırada Gani ve düzinelerce kişinin bayram namazını kıldığını gösterdi.

Güvenlik görevlilerinin patlama seslerine doğru aceleyle arka planda koştuğu görülünce çoğu kişi dua etmeye devam etti.Geçen yıl mart ayında, Gani, cumhurbaşkanı olarak göreve başlaması sırasında saray binasının kenarına dört roket düşmüştü. IŞİD/DAEŞ militanları sorumluluğu üstlendi.

ABD liderliğindeki yabancı birliklerin geri çekilmelerini tamamlaması ve Taliban'ın ilçeleri ve sınır geçişlerini ele geçirerek büyük taarruzlar başlatması nedeniyle, Afganistan'da son haftalarda güvensizlik artıyor.

Görsel:Reuters