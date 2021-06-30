Irak'ın işgalinin mimarlarından ABD'li eski bakan Rumsfeld öldü

HABERTURK.COM

Rumsfeld'in ailesi, iki dönem ABD Savunma Bakanlığı görevini üstlenmiş, bir kez de başkan adayı olmuş olan Donald Rumsfeld'in 88 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

4 dönem boyunca Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisinde Illinois temsilcisi olarak görev yapan Rumsfeld, Cumhuriyetçi Richard Nixon'ın başkanlıktan istifası sonrası yerine geçen Gerald Ford'un hükümetinde Savunma Bakanlığı görevini yürüterek bu makamda ABD tarihinin en genç Savunma Bakanı olmuştu.

Daha sonra 2001-2006 yılları arasında George W. Bush başkanlığında tekrar Savunma Bakanı oldu. Görevinin son yılında 74 yaşında olarak bu sefer ABD tarihinin en yaşlı savunma bakanı olmuştu.

Rumsfeld, ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgal etme planının mimarı olarak biliniyor.