Afganistan-Pakistan sınırında çatışma: 4 ölü

AA

Kunar Valiliği Sözcüsü Abdul Gani Musammim, basına yaptığı açıklamada, Pakistan sınır birliklerinin Kunar vilayetinin Serkani ilçesine roket mermisi fırlattığını söyledi.

Saldırıda 4 sivilin yaşamını yitirdiğini, 9 sivilin yaralandığını ifade eden Musammim, Afgan sınır birliklerinin saldırıya karşılık vermesinin ardından sınırda çatışma çıktığını belirtti.

- Durand Hattı

Afganistan ile Pakistan arasındaki kuzeydoğudan güneybatıya uzanan 2 bin 640 kilometrelik sınırı oluşturan "Durand Hattı", 1893'te o dönem İngiliz Hindistan'ı Dışişleri Bakanı Sir Mortimer Durand ile Afganistan Şahı Emir Abdurrahman Han arasındaki anlaşmayla belirlendi.

Pakistan, Durand Hattı'nı uluslararası sınır olarak kabul etmesine rağmen Afganistan, bu sınırı tanımıyor. Bu nedenle iki ülke askerleri arasında sınırda sürekli çatışmalar yaşanıyor.

İslamabad ve Kabil yönetimleri, uzun süredir karşılıklı "topraklarındaki militanlara göz yumma" suçlamasında bulunuyor.