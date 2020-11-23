BM Cenevre Ofisi nde ba\u015flayan konferans\u0131n ilk g\u00fcn\u00fcnde konu\u015fan Finlandiya D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Pekka Haavisto, Afganistan daki bar\u0131\u015f ve uzla\u015fma s\u00fcrecine dahil olan t\u00fcm taraflar\u0131n, son birka\u00e7 ayda g\u00f6sterdi\u011fi \u00e7abalar\u0131 takdir etti\u011fini s\u00f6yledi. Haavisto, Avrupa Birli\u011fi nin (AB) bar\u0131\u015f s\u00fcrecini g\u00fc\u00e7l\u00fc \u015fekilde destekledi\u011fini belirterek Bununla beraber devam eden \u00e7at\u0131\u015fmalarda, sivillerin korunmas\u0131 \u015fart. Bu nedenle acil kapsaml\u0131 ve \u00fclke \u00e7ap\u0131nda bir ate\u015fkese ihtiya\u00e7 var. ifadesini kulland\u0131. Ate\u015fkes hemen \u015fimdi ba\u015flamak zorunda. diyen Haavisto, \u00fclkede sa\u011fl\u0131k ve e\u011fitim hizmetlerinden mahrum sivillerin daha fazla beklemeye tahamm\u00fcl\u00fc olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi. Konferans\u0131n e\u015f ba\u015fkanlar\u0131ndan Afganistan D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Hanif Atmar, \u00fclkesindeki ter\u00f6rizmin, t\u00fcm b\u00f6lge ve d\u00fcnya i\u00e7in ortak bir tehdit oldu\u011funa onlarca y\u0131ll\u0131k ac\u0131 deneyimden sonra herkesin fark\u0131na varmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulad\u0131. - Gani, Taliban \u0131n verdi\u011fi g\u00fcvencelerden \u015f\u00fcpheli Afganistan Devlet Ba\u015fkan\u0131 E\u015fref Gani nin e\u015fi Rula Gani de video konferans yoluyla ba\u011fland\u0131\u011f\u0131 toplant\u0131daki konu\u015fmas\u0131nda, Afganistan da bar\u0131\u015f, halk\u0131m\u0131z\u0131, ortak g\u00fcvenli\u011fimizi ve ekonomik \u00e7\u0131karlar\u0131m\u0131z\u0131 bu \u00f6l\u00fcmc\u00fcl d\u00fc\u015fmana kar\u015f\u0131 koruman\u0131n en sa\u011flam yoludur. dedi. Gani, bar\u0131\u015f m\u00fczakerelerindeki muhataplar\u0131 Taliban \u0131n insan haklar\u0131na sayg\u0131 duymad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek Afganistan \u0131 1996 dan 2001 e kadar otoriter bir \u015fekilde y\u00f6nettiler. Emirler yay\u0131mlad\u0131lar ve bu emirleri sindirme, korku ve keyfi cezalarla uygulad\u0131lar. diye konu\u015ftu. Katar \u0131n ba\u015fkenti Doha n\u0131n ev sahipli\u011fi yap\u0131lan bar\u0131\u015f g\u00f6r\u00fc\u015fmelerinde Taliban \u0131n de\u011fi\u015fti\u011fine dair s\u00f6ylemler oldu\u011funa i\u015faret eden Gani, \u015f\u00f6yle devam etti: Ama burada, yani herkesin ifade \u00f6zg\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden yararland\u0131\u011f\u0131 Kabil de, (Taliban \u0131n) temsilcilerinden birka\u00e7\u0131 televizyonda yuvarlak masa toplant\u0131lar\u0131na, tart\u0131\u015fmalara \u00e7\u0131kt\u0131 ve s\u00f6ylemleri her zamanki kadar sertti. Asi ki\u015fileri d\u00f6vmek, h\u0131rs\u0131zlar\u0131n ellerini kesmek ve kad\u0131nlar\u0131 ta\u015flamak gibi tehditlerde bulundular. Kad\u0131nlar\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131n\u0131n gereklili\u011fine gelince, yine Taliban \u0131n e\u011fitim ve sa\u011fl\u0131k hizmetleri sa\u011flayabilece\u011fine dair mu\u011flak g\u00fcvenceler veriliyor. - K\u0131z\u0131lha\u00e7tan sivilleri koruyun \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 Uluslararas\u0131 K\u0131z\u0131lha\u00e7 Komitesi Ba\u015fkan\u0131 Peter Maurer de T\u00fcm taraflar\u0131, uluslararas\u0131 insani hukuka uygun olarak sivilleri, sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131n ve tesislerinin sald\u0131r\u0131lardan korunmas\u0131n\u0131 sa\u011flamaya \u00e7a\u011f\u0131r\u0131yoruz. dedi. Afganistan, Finlandiya ve BM Afganistan Yard\u0131m Misyonu (UNAMA) taraf\u0131ndan d\u00fczenlenen konferans, yar\u0131n sona erecek. Afganistan \u0131n kalk\u0131nmas\u0131n\u0131 desteklemek i\u00e7in her 4 y\u0131lda bir d\u00fczenlenen uluslararas\u0131 konferansa yakla\u015f\u0131k 70 \u00fclkenin ve uluslararas\u0131 sivil toplum kurulu\u015flar\u0131n\u0131n kat\u0131lmas\u0131 bekleniyor. 2012 de Tokyo ve 2016 da Br\u00fcksel de ger\u00e7ekle\u015fen konferansa ili\u015fkin bu y\u0131l organizat\u00f6rler, uluslararas\u0131 topluma hen\u00fcz belirli bir ba\u011f\u0131\u015f \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapmad\u0131. 2018 de yine BM Cenevre Ofisi nde, BM ile Afgan ve \u0130svi\u00e7re h\u00fck\u00fcmetlerinin ev sahipli\u011finde geni\u015f kapsaml\u0131 Afganistan Konferans\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilmi\u015fti.