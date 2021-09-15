Afganistan'daki kara para ile mücadele birimi kayıplara karıştı

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Kara para aklama ve küresel terör finansmanı ile mücadele birimi olan FinTRACA'nın 60 küsur çalışanının ise son haftalarda Afganistan'dan ayrıldığı ve ismini vermek istemeyen personel, birimin uzun yıllardır hedefte olduğunu belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı ve Taliban, Afganistan Merkez Bankası Mali İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi FinTRACA’nın geleceğine ilişkin henüz yorum yapmadı.

Reuters, birimin kendisini, uzun yıllardır ülkedeki binlerce şüpheli işlem hakkında istihbarat topladı ve kara para aklayan kaçakçıların ve terör finansörlerinin mahkûm edilmesine yardımcı olmakla açıkladığını yazdı.

Birleşmiş Milletler yetkilileri, 15 Ağustos'ta Kabil'i ele geçiren Taliban'ın uyuşturucu ticaretinden ve diğer yasa dışı kaynaklardan yüz milyonlarca dolar kazandığını söylemişti.

Taliban ise iktidarından sonra verdiği sözlere en fazla uyuşturucunun üretiminin merkez noktasına gelen Afganistan’da haşhaş ekimi olmayacağına “söz” vermişti.

Reuters, uzmanların Taliban’ın yeniden iktidara gelmesiyle birlikte işleyen bir mali finansal istihbarat biriminin yokluğunun, Afganistan'ın uluslararası finans sistemi ve yurt dışındaki borç verenlerle olan bağlantılarını azaltabileceği konusunda uyardı.

Reuters’a konuşan uzmanlar yine potansiyel şüpheli faaliyetler için para akışlarını inceleyen bu tür birimlerin “küresel finans topluluğu” için önemine dikkat çekti.

Yazıda belirtilen ve bir diğer uzmanın dikkat çektiği nokta, Afganistan’ın Taliban’dan öncede küresel finans kurumları tarafından “yüksek riskli bir bölge” olarak kabul edildiğiydi.

Taliban örgütünün yönetimindeki Afganistan’da ekonomi onlarca yıl süren savaş, kuraklık, gıda kıtlığı ve binlerce profesyonelin ülkeden ayrılması nedeniyle sarsılırken, Taliban uluslararası yardım ve diğer finansmanların yanı sıra yurt dışında tutulan rezervlere erişim istiyor.

Bu nedenle, aktarılan yazıda finans kuruluşlarına dikkatli olma çağrısı yapıldı.

Tüm bunları etkileyen unsurlarsa “Hacı Muhammed İdris’in Afganistan’da Merkez Bankası başına geçmesi ve denenmemişlik bir liderlik anlayışı, BM’nin mevcut varlıklarını yeni yönetim üzerinde dondurması, ve ABD’nin kilit figürlerinin terör atamaları” olarak açıklıyor.

Afganistan’da kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede uluslararası bir kuruluş olduğu bilinen Egmont Group aracılığıyla faaliyetlerini diğer ülkede gerçekleştirebilen (FinTraca), 15 Ağustos’tan bu yana birimin bağlantısının kesildiği aktarıldı.

Afganistan'ın üyesi olduğu "Kara Para Aklamaya Karşı Asya Pasifik Grubu" da Reuters’ın konuyla ilişkili yorum talebine cevap vermedi.

FinTraca'nın internet sitesine de erişilemediği gözlemlendi ve ağustos ayı gibi yakın bir tarihte, birim veri tabanına 25 şüpheli işlem raporu kaydettiğini Reuters'dan Tom Arnold tarafından aktarıldı.