Afganistan'ın Kunduz vilayetinde havan saldırısı: 7 sivil öldü

ToloNews'in haberine göre, Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kunduz'un Taluka ilçesinde sivillerin yaşadığı evlere havan topunun isabet ettiği bildirildi.

Açıklamada, Taliban'ın düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 7 sivilin öldüğü, 6 sivilin yaralandığı belirtildi.

Taliban konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Kunduz'un İmam Sahip ve Dest-i Arçi ilçeleri son günlerde Afgan güvenlik güçleriyle Taliban arasında çatışmalara sahne olmuştu.