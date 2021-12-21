Kabil'de ABD karşıtı protesto

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi devralmasının ardından uluslararası yardımların kesilmesi ve rezervlerin dondurulması, başkent Kabil'de protesto edildi.
Abdulhak kavşağında toplanan yaklaşık 600 kişi, ellerindeki dövizlerle slogan atarak işgal döneminde ABD'nin büyükelçilik olarak kullandığı kampüse yürüdü.
Taliban lehine sloganlar atan göstericiler, ABD ve uluslararası toplumun ülkeye yönelik yardımları kesmesine ve rezervleri dondurmasına tepki gösterdi.
Tamamen erkeklerden oluşan göstericiler "Paramız hakkımızdır", "Halk açlığa karşı sesini yükseltiyor. Dondurulan paralarımızı verin","Dünya Afganistan'da insani facia yaşanmasını mı istiyor, neden paramızı serbest bırakmıyorsunuz.", "Birleşmiş Milletler ve insan hakları örgütlerinin görmezden geldiği Afganlar mıyız", "Amerika'ya ölüm", "Afgan halkı ekonomik baskıya boyun eğmeyecek" yazılı dövizler taşıyarak slogan attı.
Göstericiler adına basın açıklaması yapan Afgan Halk Hareketi Başkanı Şefik Ahmed Rahimi, dondurulan rezervlerin bir an önce serbest bırakılmasını ve uluslararası yardımların yeniden hayata geçirilmesini istedi.
Rahimi, "ABD, Afgan halkına hiçbir şekilde acımıyor. Afganistan'a ekonomik baskı uyguluyor. Bize ait olan paraya el koydu. Böylece Afgan halkına diz çöktürmek istiyor. Afgan halkı ABD'nin bu baskısına asla boyun eğmeyecektir." ifadelerini kullandı.
AA muhabirine konuşan protestoculardan 63 yaşındaki Ahmedullah Muhammedi, işsiz olduğunu belirterek ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılmasını istedi.
Muhammedi, "Ekonomik durumumuz tamamen kötü halde. Kafirler bize zulüm ediyor. Paralarımızı dondurdular, ülkemizle savaştılar. Bizi çok büyük sıkıntılara soktular." dedi.
Göstericilerden İhsanullah Niyazey, "ABD'nin Afgan halkına yaptığı ekonomik şiddettir. Bugün rezervlerimizin serbest kalması için protesto düzenliyoruz. Bu paraların en kısa sürede serbest bırakılarak Afganistan'daki ekonomik krize son verilmesini istiyoruz." diye konuştu.
AFGANİSTAN ACİL YARDIM BEKLİYOR
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin raporuna göre, Afganistan insani yardıma ihtiyaç duyan ilk 5 ülke arasında yer alıyor.
Taliban sonrası Afganistan'a yönelik uluslararası yardımlar sona ermişti.
Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası da Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesmişti.
ABD, Taliban'ın Kabil'e girişinden iki gün sonra 17 Ağustos'ta Afganistan Merkez Bankasının yaklaşık 10 milyar dolarlık rezervini de dondurmuştu.
Söz konusu gelişmeler, çatışmalar ve istikrarsızlık nedeniyle zor günler geçiren ülke ekonomisini içinden çıkılmaz bir noktaya sürüklemişti. Afganistan genelinde işsizlik, fakirlik ve açlık alarm verici seviyelere ulaştı.
BM, Afganistan'da kış aylarında nüfusun yarısından fazlasına tekabül eden 22,8 milyon kişinin ciddi anlamda gıda sıkıntısı yaşayabileceğini öngörüyor.
Taliban yetkilileri ise Afganistan'a yönelik uluslararası yardımları yeniden hayata geçirilmesini talep ediyor.
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