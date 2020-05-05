Afganistan hükümetinden Taliban'a ateşkes çağrısı

Sıddıki, basına yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının Afganistan'da da yayılmaya başladığını belirtti. Salgınla mücadele kapsamında Taliban'a ateşkes çağrısı yapan Sıddıki, "Taliban'ın, Kovid-19 salgınına karşı mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının tüm bölgelere rahatça ulaşabilmesi için ateşkes yapmasını istiyoruz." dedi.
Taliban'ın, ateşkes çağrısına olumsuz yanıt verdiği takdirde örgütün kontrolünde meydana gelebilecek faciadan sorumlu olacağını ifade eden Sıddıki, ateşkesin Afganistan halkının arzusu olduğunu vurguladı.
Sıddıki, Taliban'ın son zamanlarda saldırılarını arttırdığını ve bunun da halkın barışa olan güvenini kaybetmesine neden olduğunu belirtti. Afganistan hükümetinin Taliban ile barış sürecini başlatmaya kararlı olduğunu dile getiren Sıddıki, Taliban'ın da şiddeti sonlandırarak barışa yoğunlaşması gerektiğinin altını çizdi.
- 300 Taliban üyesi serbest bırakıldı
Afganistan Ulusal Güvenlik Şurasından yapılan açıklamada, ABD ile Taliban arasında varılan anlaşma sonucu son bir hafta içerisinde Taliban üyesi 300 mahkumun daha serbest bırakıldığı bildirildi.
Taliban'ın da rehineleri serbest bırakma sürecini hızlandırması istenen açıklamada, böylece müzakerelerin başlamasının önünde engel kalmayacağı kaydedildi.
- Mahkum takası
"Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması" 29 Şubat'ta, ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen törenle imzalanmıştı.
ABD ve Taliban arasında mahkum takası yapılacağı da belirtilen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından bir devlet olarak tanınmayan Afganistan İslam Emirliği üyesi 5 binden fazla mahkum, karşı taraftan da 1000'den fazla mahkum Afganlar arasında siyasi diyaloğun başlayacağı 10 Mart 2020 tarihine kadar serbest bırakılacak." maddesi yer almıştı.
Takasın, iki taraf arasındaki görüşmelerin başlayacağı 10 Mart’ta gerçekleşmesi gerekiyordu ancak Kabil'deki siyasi anlaşmazlıklar sürecin ertelenmesine neden olmuştu.
Mahkum takası için 3 kişilik Taliban heyeti 1 Nisan'da başkent Kabil'e gelmişti.
Şu ana kadar Afganistan cezaevlerindeki 850 Taliban üyesi ve Taliban'ın elinde bulunan 112 rehine serbest bırakıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!