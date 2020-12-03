Afganistan hükümeti, Taliban ile barış görüşmelerinin ilerlemesi için atılan adımdan memnun

Abdullah, yaptığı açıklamada, Taliban ile Afganistan müzakere heyetleri arasında Katar'ın başkenti Doha'da devam eden görüşmelerde varılan ön anlaşmanın ana görüşmelerin başlamasına yol açacağını belirtti.
Abdullah, "Taliban ile Afganistan müzakere heyetleri arasında varılan ve müzakerelerin devam etmesine vurgu yapan ilerleme anlaşmasından memnuniyet duyuyoruz." dedi.
Afganistan müzakere heyeti ve Katar'a, ülkesindeki barış için yaptığı çalışmalar nedeniyle teşekkür eden Abdullah, Afganistan halkının, her iki taraftan da böyle bir fırsatı iyi değerlendirmesini istediğini kaydetti.
Bir an önce Afganistan'da kalıcı barışın sağlanmasını istediklerini dile getirdiklerini aktaran Abdullah, bu konuda Afganistan hükümetinin elinden geleni yapmaya hazır olduğunu vurguladı.
Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sıddık Sıddıki, Twitter hesabından, Doha’da yürütülen barış görüşmelerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin müzakere prosedürlerinin sonuçlandırılmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Sıddıki, "Bu, Afgan halkının barışın sürmesi yönündeki kilit öneme sahip talebi olarak, kapsamlı ateşkes dahil, ana konularda müzakerelerin başlamasının bir adım ilerisidir." ifadesini kullandı.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit de Twitter'dan, Nadıri'nin ifadelerinin aynısını paylaşarak söz konusu ön anlaşmayı teyit etti.
Ön anlaşmanın neleri içerdiği ise paylaşılmadı.
Afganistan'da yıllardır süren savaşı sonlandırmak amacıyla Taliban ile Afganistan heyeti arasında 12 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da başlayan barış görüşmeleri, görüş ayrılıkları nedeniyle askıya alınmıştı.
- Bundan sonraki süreç
Afganistan hükümeti ve Taliban heyeti arasında 12 Eylül'de Doha'da başlayan ve görüş ayrılıkları nedeniyle askıya alınan barış görüşmeleri, geçtiğimiz günlerde tekrar başlamıştı.
Her iki tarafın da onayıyla görüşmelerin usulü konusunda anlaşma sağlanırken, bundan sonra ise ana barış görüşmelerinin içeriği konusunda müzakerelere başlanacak. Böylece, ana görüşmede hangi maddelerin önce ve hangi konuların daha sonra görüşüleceği ele alınacak.
İkinci görüşmenin kaç gün süreceği henüz bilinmezken, bu görüşmenin de olumlu sonuçlanması halinde, ana barış görüşmelerine başlanacak.
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