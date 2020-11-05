Afganistan Din Alimleri Şurasından Fransa'ya tepki - KABİL

Adilbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransız yetkililerin söz konusu açıklamalarının Müslümanların kalbinde derin yara açtığını ifade ederek ''İslam ülkeleri Fransa ile ilişkilerini kesmeli ve Fransız ürünlerini boykot etmeli.'' dedi.
- "Kimse başka dinlere hakaret edemez"
İslam ülkelerinin ve Müslümanların birleşmesi gerektiğini vurgulayan Adilbek, el ele vererek böyle insanlara ve ülkelere karşı mücadele verilmesinin önemine dikkati çekti.
Adilbek, hiç kimsenin başka bir dine hakaret etme hakkına sahip olmadığını kaydetti.Müslümanlar için kutsal değerlerin önemli olduğunu dile getiren Adilbek, Hz. Muhammed'in Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu vurguladı.
Adilbek, ''Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta olmak üzere bu ülkedeki yetkililerin İslam karşıtı açıklamaları sadece bir kişiyi ya da bir ülkeyi değil, belki de tüm Müslümanları ilgilendiriyor. Bu açıklamalar Müslümanların kalbinde derin yara açmıştır.'' diye konuştu.
- "İslam dünyası düşmanlıklarını bırakmalı"
İslam dünyası ve Müslüman liderlerin düşmanlık ve kırgınlıklarını bırakmasını istediklerini belirten Adilbek, şöyle devam etti:
''Mesele şu an Müslümanların meselesidir. Fransız yetkililerin açıklamaları İslam ülkelerinin birliğine sebep olmalıdır. Eğer bugün İslam ülkeleri bu açıklamalar karşılığında susarsa ve yüksek sesle tepki göstermezse yarın bir gün çok farklı şeyler de olabilir. Bu nedenle herkes kendi görevini yapmalı, mensup oldukları dini tecavüzlere karşı savunmalı, bu herkesin vicdani bir görevidir.''
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