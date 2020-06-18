Afganistan'dan medresede patlama: 7 ölü

Tahar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Halil Esir, basına yaptığı açıklamada, İşkemiş ilçesinde Şehri Kohne köyündeki medresede yaşanan patlamada 7 öğrencinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Esir, patlamada 8 öğrencinin de yaralandığını, patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Görgü tanıkları ise medrese içerisindeki bir havan mermisinin öğrencilerin oyun oynadığı sırada patladığını öne sürdü.