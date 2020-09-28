Afganistan'dan Azerbaycan'a destek mesajı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Afganistan İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının, Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde devam eden şiddetli çatışmalardan dolayı endişe duyduğu bildirildi.

Dağlık Karabağ'ın uluslararası alanda Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanındığı ifade edilen açıklamada, Afganistan'ın Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtulmasını istediği kaydedildi.

Açıklamada, Dağlık Karabağ'da uzun süredir devam eden krizin barışçıl yoldan çözülmesi çağrısında bulunuldu.