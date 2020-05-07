Afganistan'daki mülteci kampında ramazan zor şartlarda geçiyor

Havanın ısınmasıyla kendi kurdukları derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veren mülteciler, az da olsa evlerinden getirdikleri erzaklarla hayata tutunmaya çalışıyor.
Geleceğe dair umutların tükendiği kampta işsizlik, maddi imkansızlık, çocukların eğitimden mahrum kalması ve sağlık hizmetlerinin bulunmaması en büyük sorunların başında geliyor.
Mezar-ı Şerif'in merkezine birkaç kilometre uzaklıktaki mülteci kampındakiler, hava sıcaklığının artmaya başladığı kentte, aileleriyle kurdukları küçük derme çatma çadırlarda ramazanı geçirmeye çalışıyor.
- Kampta zorlu yaşam
Faryab vilayetindeki çatışmalardan kaçarak ailesiyle Ali Abad mülteci kampına sığınan Abdul Halik Goldaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir ay önce bölgelerinde yaşanan çatışma nedeniyle evlerini terk ederek kampa geldiklerini söyledi.
Son günlerde şiddetini artıran yağış ve fırtına nedeniyle kampta kurdukları derme çatma çadırlarda zorlandıklarını belirten Goldaş, en önemli ihtiyaçlarının temiz içme suyu ve yiyecek olduğunu kaydetti.
Goldaş, ''Ramazan ayı olmasına rağmen henüz kimse bizlere yardım yapmadı, bu nedenle orucumuzu pazardan aldığımız kurumuş ekmekle tutuyoruz.'' dedi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çarşı ve pazarın kapandığını dile getiren Goldaş, bu nedenle iş bulmanın da imkansız olduğunu kaydetti.
- "Kovid-19'dan daha çok açlık endişelendiriyor"
Kamp sakinlerinden Merver Abdullah da yaşadıkları köydeki savaş nedeniyle mecburen evlerini terk ettiklerini anlattı.
Kovid-19'la ilgili Abdullah, ''Bizleri Kovid-19 hastalığı değil açlık korkutuyor, yiyecek yemeğimiz ve içecek suyumuz yok. Şu ana kadar halimizi, hatırımızı soran olmadı.'' ifadesini kullandı.
Savaştan kaçan Khawca Gaibullah ise mülteci kampında yaşamın çok zor olduğunu, hayırseverlerden gelecek yardımları beklediklerini vurguladı.
Gaibullah, kampta hastalanan çocuklarını hastaneye götürmekte bile çok zorlandıklarını belirtti.
- Ülkede mültecilerin durumu
Afganistan Göçmenler Bakanlığının kayıtlarına göre, ülkede halihazırda 3 milyonun üzerinde mülteci bulunuyor.
Kovid-19 salgınının başlamasıyla İran ve Pakistan'dan 100 binin üzerinde mültecinin ülkelerine dönmesi, bu sayının daha da arttığını gösteriyor.
Mültecilerin yüzde 67'sinin güvenlik sorunu, yüzde 33'ünün de kuraklık ve doğal afetler nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.
NATO'nun görev süresinin Aralık 2014'te sona ermesinin ardından Afgan ordusunun, Taliban ve diğer hükümet karşıtı silahlı gruplara karşı mücadelede yetersiz kaldığı ve bu durumun da iç göç dalgasını artırdığı ifade ediliyor.
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