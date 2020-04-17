Afganistan'daki ABD üssüne silahlı saldırıda 6 kişi öldü

Pervan Valiliği Sözcüsü Vahide Şehkar basına yaptığı açıklamada, Pervan vilayetinde bulunan ABD'nin Bagram Hava Üssü'nde çalışanların, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını belirtti.

Şehkar, saldırıda Bagram'da çalışan 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3'ünün de yaralandığını söyledi.

Saldırganların bölgeden kaçtığını ifade eden Şehkar, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.