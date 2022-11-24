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Afganistan'da üçü kadın 12 kişi, stadyumda binlerce kişinin önünde kırbaçlandı/afganistan-da-ucu-kadin-12-kisi-stadyumda-binlerce-kisinin-onunde-kirbaclandi-3541597
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