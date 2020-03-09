09 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Afganistan'da tartışmalı cumhurbaşkanı seçiminin ardından hem Gani hem Abdullah yemin etti - KABİL
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Eşref Gani'nin konuşması- Yemin töreninden detaylar
Afganistan’da son cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığı açıklanan Eşref Gani ile seçimin hileli olduğunu iddia edip yarışı kendisinin önde bitirdiğini savunan Abdullah Abdullah, ayrı ayrı yemin töreni düzenledi.Gani için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen yemin törenine Kabil'deki yabancı ülkelerin temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.Törende konuşan Gani, iki haftaya kadar mevcut kabinenin görevinin devam edeceğini ve yarına kadar Taliban ile barış görüşmelerini yürütecek müzakere heyeti listesinin hazırlanması için çalışacağını söyledi.Bu hükümette herkesin yerinin olacağını ifade eden Gani, Afganistan'da devam eden savaşa son vermek ve ülkede istikrarı sağlamak için çalışacaklarını belirtti.Gani, Afganistan'ın kalkınması için daha çok çaba göstereceklerini vurguladı.Eşref Gani, Taliban mahkumlarının serbest bırakılması için yarın karar çıkaracağını ifade etti.- Abdullah da yemin ettiSeçime hile karıştırıldığını ve bu seçimin galibinin kendisi olduğunu savunan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah da Sepidar Köşkü'nde yemin töreni düzenledi.Törende konuşan Abdullah, seçimi kendisinin kazandığını ve bu nedenle Gani hükümetini tanımadıklarını söyledi.Afganistan'ın kriz merkezine dönüşmesine izin vermeyeceklerini aktaran Abdullah, ''Afganistan'ın toprak bütünlüğünün korunması için çalışacağız, ülkede istikrarın sağlanması için bölge ülkelerinin desteğine ihtiyacımız var.'' dedi.Abdullah, Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için ön şartlarının olmadığını sözlerine ekledi.- Tören alanına yakın bölgeye saldırıEş zamanlı düzenlenen Gani ve Abdullah'ın yemin törenleri sırasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına roketli saldırı düzenlendi.Yetkililer, roketli saldırıda can kaybının olup olmadığına ilişkin açıklama yapmadı.Öte yandan Afganistan'da 20 Nisan'da düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanı seçimi, 2 kez ertelenerek 28 Eylül'de yapılmıştı. 14 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimin ardından yapılan itirazlar nedeniyle 19 Ekim'de açıklanacağı duyurulan kesin olmayan sonuçlar 22 Aralık'ta açıklanmıştı.Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu, Eşref Gani'nin oyların yüzde 50,64'ünü alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini, oyların yüzde 39,52'sini alan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah'ın seçimleri ikinci, yüzde 3,85'ini alan Gülbeddin Hikmetyar'ın ise üçüncü sırada tamamladığını açıklamıştı.
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