Afganistan'da Taliban saldırısında polis komutanı öldü

Badahşan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Sanaullah Ruhani, basına yaptığı açıklamada, militanların Duaba köyündeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda yerel polis komutanının yaşamını yitirdiğini ifade eden Ruhani, bir polisin de yaralandığını belirtti.

Ruhani, saldırının ardından çıkan çatışmada 4 militanın öldürüldüğünü, 5'inin de yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.