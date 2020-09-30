Afganistan'da Taliban saldırısında İlçe Emniyet Müdürü hayatını kaybetti

Badahşan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Sanaullah Ruhani, basına yaptığı açıklamada, militanların Kohistan ilçesinde silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda İlçe Emniyet Müdürü Abdul Zahir ile 2 korumasının yaşamını yitirdiğini ifade eden Ruhani, 3 polisin de yaralandığını belirtti.

Ruhani, saldırının ardından çıkan çatışmada 4 militanın öldürüldüğünü, beşinin de yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.