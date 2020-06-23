Afganistan'da Taliban saldırısında 9 polis öldü

Kunduz Valiliği Sözcüsü Esmatullah Muradi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Daşti Arçi ilçesindeki polis karakoluna silahlı saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Saldırıda 9 polisin yaşamını yitirdiğini belirten Muradi, 3 polisin de yaralandığını aktardı.

Muradi, saldırının ardından çıkan çatışmada 4 militanın öldürüldüğünü, 5'inin de yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.