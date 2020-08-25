Afganistan'da Taliban saldırısında 8 güvenlik görevlisi öldü

Gor Valiliği Sözcüsü Arıf Abir, basına yaptığı açıklamada, militanların, Şahrak ilçesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Abir, saldırıda 8 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 5 güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtti.

Abir, saldırı sonrası militanların söz konusu karakolun kontrolünü sağladıklarını kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.