Afganistan'da Taliban saldırısında 5 güvenlik görevlisi öldü

Belh Valiliği Sözcüsü Munir Ahmad Farhad, basına yaptığı açıklamada, militanların, Devlet Abad ilçe merkezine saldırdığını söyledi.

Saldırıda 5 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 2'sinin yaralandığını ifade eden Farhad, destek gücünün ilçeye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü belirtti.

Taliban'dan henüz bir açıklama yapılmadı.