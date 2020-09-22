Afganistan'da Taliban saldırısında 4 polis öldü

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, militanların, Hogyani'nin Sangani bölgesindeki sınır birlikleri karakoluna silahlı saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

Saldırıda 4 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 4 polisin de yaralandığını belirtti.

Hogyani, saldırının ardından çıkan çatışmada 8 militanın öldürüldüğünü, 6 militanın da yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.