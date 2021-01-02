Afganistan'da Taliban saldırısında 4 korucu öldü

Nangarhar Valisi Ziyaulhak Amarhil, yaptığı açıklamada, militanların, Batikot'un Farm Do bölgesindeki korucu karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda 4 korucunun yaşamını yitirdiğini kaydeden Amarhil, saldırının ardından çıkan çatışmada 8 militanın öldürüldüğünü, 6'sının da yaralandığını söyledi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.