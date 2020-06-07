Afganistan'da Taliban saldırısında 3 polis öldü

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, militanların, Güldere ilçesinin Daşti Nasıri bölgesindeki polis karakoluna saldırdığını belirtti.

Saldırıda 3 polisin yaşamını yitirdiğini aktaran Aryen, 4 polisin de yaralandığını söyledi.

Aryen, saldırının ardından yaşanan çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.