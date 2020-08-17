Afganistan'da Taliban saldırısında 3 güvenlik görevlisi öldü

Murgab ilçe Emniyet Müdürü Cuma Han Sıddıki, basına yaptığı açıklamada, Taliban militanların, Murgab ilçe emniyet müdürlüğüne silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Sıddıki, saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 5 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.