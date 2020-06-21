Afganistan'da Taliban saldırısında 2 polis öldü

Baglan Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ahmad Cavid Beşarat, basına yaptığı açıklamada, militanların, Nahreyin ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırı sonucu 2 polisin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Saldırıda 4 polisin yaralandığını ifade eden Beşarat, saldırının ardından çıkan çatışmada 8 militanın öldürüldüğünü, 7'sinin yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.