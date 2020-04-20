Afganistan'da Taliban saldırısında 17 güvenlik görevlisi öldü

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, militanların, Hoca-i Gar'ın Tepe-i Hava Şinasi bölgesindeki askeri karakola saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 17 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği, ikisinin de yaralandığı bildirilen açıklamada, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da ağır kayıp verdiği ifade edildi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.