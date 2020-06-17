Afganistan'da Taliban saldırısında 12 güvenlik görevlisi öldü

Cüzcan Valiliği Sözcüsü Abdul Maruf Azer, basına yaptığı açıklamada, militanların, Akça'nın merkezindeki Balaihisar askeri karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Azer, saldırıda 12 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 5 güvenlik görevlisinin yaralandığını, 4'ünün de militanlar tarafından rehin alındığını belirtti.

Saldırının ardından çıkan çatışmada 5 militanın öldürüldüğü, 10 militanın yaralandığı bilgisini paylaşan Azer, takviye birliklerinin bölgeye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.