Afganistan'da Taliban saldırısında 1 güvenlik görevlisi öldü

Farah Valisi Tac Muhammed Cahid, basına yaptığı açıklamada, militanların, Anardere ilçe merkezine bomba yüklü araçla ve silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Cahid, saldırıda 1 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, ikisinin de yaralandığını belirtti.

Cahid, saldırının ardından çıkan çatışmada çok sayıda militanın da öldürüldüğünü kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.