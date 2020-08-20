Afganistan'da Taliban saldırısı: 14 ölü

AA

Tahar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Halil Esir, basına yaptığı açıklamada, militanların, Hoca Bahaddin ilçesinin Lala Guzer köyündeki korucu karakoluna silahlı saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Saldırıda 13 korucu ile 1 askerin yaşamını yitirdiğini ifade eden Esir, 4 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.

Esir, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.