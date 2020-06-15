Afganistan'da Taliban saldırılarında 6 polis öldü

Faryab Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Kerim Yuriş, basına yaptığı açıklamada, militanların, Faryab'ın Kaysar ve Peştunkot ilçelerindeki polis karakollarına düzenlediği saldırılarda 6 polisin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Yuriş, saldırıların ardından çıkan çatışmalarda 12 militanın öldürüldüğünü, 5'inin de yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.