Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
HaberlerBBCDünyaSON DAKİKA: Afganistan'da Taliban kız öğrencileri ortaokul eğitimine dahil etmedi
Afganistan'da Taliban kız öğrencileri ortaokul eğitimine dahil etmedi
Taliban yönetimi, ortaokullar açılırken yaptığı yazılı açıklamada "Yalnızca erkek öğrenciler ve erkek öğretmenler ortaokula dönsün" dedi. BBC'ye konuşan Afgan kız öğrenciler geleceklerine dair kaygı duyduklarını, eğitimlerine devam etmek istediklerini söyledi.
Taliban kız öğrencileri ortaokul eğitimine dahil etmedi
0:00 / 0:00
Afganistan'da ortaokullar açıldı ama Taliban'ın talimatıyla yalnızca erkek öğrenciler ile erkek öğretmenlerin sınıflara dönebildi.
Taliban'dan yapılan yazılı açıklamada kız çocuklarının okula dönüşüyle ilgili herhangi bir ifade yer almadı.
Afgan bir kız öğrenci BBC'ye çok üzgün olduğunu belirtip "Her şey çok karanlık görünüyor" dedi.
Taliban iktidarı ele geçirdiğinde değişim sözü vermişti ama yönetimle ilgili alınan son kararlar Afganistan'da katı kuralların geçerli olduğu 1990lı yıllara dönüşe işaret ediyor.
Taliban ayrıca, Cuma günü kadından sorumlu bakanlığı kapatıp yerine daha önce katı dini doktrinler uygulayan 'Ahlak Bakanlığı'nı getirdi.
Taliban'ın iktidarda olduğu 1996-2001 yılları arasında 'Faziletin Yayılması ve Ahlaksızlığın Engellenmesi Bakanlığı' adı verilen bakanlık, Taliban'ın Şeriat kurallarının uygulanmasını denetleme amacıyla, sokaklarda ahlak polisleri görevlendirilmesinden sorumluydu.
'Geleceğimle ilgili kaygılıyım'
Taliban'ın Cumartesi günü okullar açılmadan önce yaptığı yazılı açıklamada "Bütün erkek öğretmenler ve öğrenciler eğitim kurumlarına dönmeli" dendi.
Afganistan'da ortaokullara genelde 13-18 yaş arası öğrenciler gidiyor.
Ülkede okulların çoğu erkek ve kız öğrenci okulu olarak ayrılıyor, bu da Taliban'ın kız öğrencilerin gittiği okulları kapatmasını kolaylaştırıcı bir durum olarak değerlendiriliyor.
Kız öğrenciler ve aileleri eğitimlerine ilişkin kaygı duyduklarını dile getiriyor.
Avukat olmak isteyen Afgan bir kız öğrenci "Geleceğimle ilgili çok kaygılıyım. Her şey çok karanlık görünüyor. Her gün uyanıp neden hala hayattayım diye soruyorum. Evde mi kalmalıyım yoksa bir gün kapımı birinin çalıp evlenme teklifi etmesini mi beklemeliyim? Kadın olmanın amacı bu mu?" dedi.
Babası da "Benim annem cahildi, babam anneme sürekli zorbalık yaptı, ona aptal dedi. Kızımın annem gibi olmasını istemiyordum" diye konuştu.
'Doktor olmak istiyordum'
Kabil'de yaşayan 16 yaşındaki bir diğer kız öğrenci de şunları söyledi:
"Çok acı bir gün. Doktor olmak istiyordum. Hayallerim yıkıldı. Bizi okula geri göndereceklerini sanmıyorum. Liseleri yeniden açsalar bile kadınların eğitim görmesini istemiyorlar."
Taliban hafta başında yaptığı açıklamada kadınların üniversite eğitimlerine devam edebileceklerini söylemiş ama erkeklerle yan yana gelemeyeceklerini ve yeni kıyafet uygulamasına uymak zorunda olduklarını duyurmuştu.
Bazıları bu yeni kuralların kadınların eğitimden tamamen uzaklaştırılmaları anlamına geldiğini, üniversitelerin ayrı sınıflar oluşturacak alt yapıya ve kaynaklara sahip olmadıklarını ifade ediyor.
Taliban, kız öğrencilerin ortaokul eğitimlerine devam etmelerine izin vermeyerek devamındaki, lise, üniversite gibi daha yükseköğrenim görmelerini de engellemiş olacak.
Taliban, 2001'de iktidardan devrildikten sonra ülkede eğitim ve okuryazarlık oranında büyük artış olmuştu. Özellikle kız çocukları ve kadınlar arasında okuryazarlık arttı.
İlkokula giden kız öğrencilerin sayısı neredeyse sıfır iken 2.5 milyona çıktı, kadınlar arasında okuryazarlık da son 10 yılda ikiye katlanıp %30 civarına yükseldi. Ancak bu kazanımların çoğu büyükşehirlerde yaşandı.
Afganistan'ın eski Eğitim Bakanı sözcüsü Nororya Nizhat, "Bu, Afgan, kadınların ve kız çocuklarının eğitiminde gerileme yaşanacağı anlamına gelir. Bu herkese Taliban'ın 90larda yaptıklarını hatırlatıyor. Cahil, kadınların eğitim almadığı bir kuşak olduk" dedi.
Taliban iktidara geldikten kısa bir süre sonra Afganistan'da kadınların haklarına "Şeriat kuralları temelinde" saygı göstereceklerini söylemişti.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
SON DAKİKA: Afganistan'da Taliban kız öğrencileri ortaokul eğitimine dahil etmedi/afganistan-da-taliban-kiz-ogrencileri-ortaokul-egitimine-dahil-etmedi-3195544
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!