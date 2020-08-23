Afganistan'da Taliban ile çıkan çatışmada 2 polis öldü

AA

Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Kandahar'ın Spin Buldak ilçesinin Bulka Nike köyündeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmada 2 polisin yaşamını yitirdiğini, 2 polisin yaralandığını ifade eden Barikzey, ayrıca 4 militanın öldürüldüğünü, 5'inin de yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.