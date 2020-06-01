Afganistan'da Taliban ile çatışmada 3 polis öldü

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, militanların ilçedeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmada 3 polisin öldüğünü, 1 polisin yaralandığını ifade eden Hogyani, 16 militanın yaşamını yitirdiğini, 9 militanın yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.