Afganistan'da Taliban, Helmand vilayetine saldırdı

AA

Helmand İl Şura Başkanı Ataullah Afgan, basına yaptığı açıklamada, militanların, Helmand merkezine saldırması sonucu vilayet merkezinin bazı bölgelerinin Taliban kontrolüne geçtiğini söyledi.

Afgan, saldırının ardından çıkan çatışmaların devam ettiğini, vilayet merkezinde tedirginliğin hakim olduğunu belirtti.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen de Helmand vilayetine takviye birliklerinin ulaştığını ve bölgede operasyonların başladığını kaydetti.

Havadan ve karadan yürütülen operasyonlarda şu ana kadar 70 militanın öldürüldüğünü dile getiren Aryen, yaklaşık 100 militanın da yaralandığını vurguladı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.