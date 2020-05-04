Afganistan'da Taliban bomba yüklü araçla saldırdı: 3 ölü

Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, basına yaptığı açıklamada, militanların Girişk ilçesinin Yahçal bölgesindeki askeri kampı bomba yüklü araçla hedef aldığını söyledi.

Saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zuvak, 6 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.

Taliban ise saldırıyı üstlenerek, 10'dan fazla askerin öldüğünü iddia etti.