Afganistan'da son iki haftada 121 sivil öldürüldü

AA

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Taliban'ın sivilleri hedef alarak insanlık dışı suç işlediğini, bunun hem dine hem insanlığa aykırı olduğunu belirtti.

Taliban üyelerince son iki haftada düzenlenen saldırılarda 121 sivilin öldüğünü ifade eden Aryen, saldırılarda 336 sivilin de yaralandığını kaydetti.

Aryen, en fazla can kaybının Kandahar, Baglan, Nangarhar ve Logar vilayetlerinde olduğunu bildirdi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.