Afganistan'da son bir haftada 49 sivil öldürüldü

AA

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, militanlar tarafından ülke genelindeki 22 vilayette bir haftada 360 silahlı ve bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırılarda 49 sivilin yaşamını yitirdiğini belirten Aryen, 49 sivilin de yaralandığını kaydetti.

Aryen, saldırılarda en çok can kaybının Kandahar ve Zabul vilayetlerinde kaydedildiğini aktardı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.