Afganistan'da silahlı saldırıda 5 sivil öldü

Host Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adıl Haydari, basına yaptığı açıklamada, İsmail Hil ilçesinin Digan köyünde kimliği belirsiz kişilerin bir eve silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Haydari, saldırıda 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, 3 sivilin de yaralandığını belirtti.

Saldırganların bölgeden kaçtığını ifade eden Haydari, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.