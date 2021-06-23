Afganistan'da şiddet olayları son 3 ayda 130 binden fazla kişiyi evlerinden etti

Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakanlığı kayıtlarında, son 3 ayda ülkede düzenlenen saldırılar sonucu 130 binden fazla kişinin evlerini terk ederek güvenlik bölgelere göç ettiği belirtildi.
En çok göçün, savaşın şiddetlendiği Kuzey Afganistan'daki vilayetlerde yaşandığını ortaya koyan kayıtlarda, bu vilayetlerde Taliban militanlarının saldırılarının arttığı ve bu nedenle insanların göçe zorlandığı ifade edildi.
Kayıtlarda, geçen sene iç çatışmalar nedeniyle yaklaşık 100 bin kişinin evlerini terk ederek güvenli bölgelere sığındığı bildirildi.
Çatışmalar yüzünden evlerinden olan göçmenlerin çoğu güvenli kentlerdeki çadır kamplarında yaşam mücadelesi veriyor.
- Yurt dışına kaçışlar devam ediyor
Ülkede yabancı güçlerin mayıs başından beri çekilmeye başlamasıyla artan saldırılar yüzünden yurt dışına kaçışlar da devam ediyor.
Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakanlığı, günlük yurt dışına göç eden kişilerin sayısı konusunda net bir rakam belirtmese de gerek yasal yollarla ve gerek kanunsuz yollarla olsun her gün onlarca kişinin yurt dışına kaçtığı tahmin ediliyor.
Güvenlik tehditleri nedeniyle yurt dışına giden Afganların en çok tercih ettiği ülkelerin başında ise Türkiye, Pakistan ve İran yer alıyor.
- Şiddet olayları arttı
Ülkede bir yandan barış sürecinin belirsizliği sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.
Taliban militanları, 21 Haziran'da, ülkenin kuzeyindeki Belh vilayetinin Devlet Abad, Şolgere ve Kişindeh ilçelerinin kontrolünü ele geçirmişti.
Yine kuzeydeki Belh ve Samangan vilayetlerinde iki ilçenin kontrolü 20 Haziran'da örgütün eline geçmişti.
Son 2 ayda ise ülke genelinde Taliban'ın kontrolüne geçen ilçe sayısı 35'i aştı.
Birleşmiş Milletler verilerine göre, Taliban kent merkezleri hariç ülke topraklarının yüzde 50 ila 70'ini elinde bulunduruyor.
AA muhabirinin yerel yetkililerden derlediği bilgilere göre, Taliban, 407 ilçeden 130'dan fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Bunlardan 60 kadarındaki bazı beldeler Afgan güvenlik güçlerinin kontrolünde bulunuyor.
Ülkenin 34 vilayet merkezi de hükümetin kontrolü altında.
Afganistan topraklarının büyük bölümünde güvenlik güçleri ile Taliban arasında mücadele sürüyor, 407 ilçenin 200 kadarında çatışmalar devam ediyor.
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