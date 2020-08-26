GÜNCELLEME - Afganistan'da sel felaketi

AA

Pervan Valiliği Sözcüsü Vahide Şehkar, basına yaptığı açıklamada, Pervan vilayetinde dün sabah saatlerinde başlayan aşırı yağışların sellere neden olduğunu söyledi.

Seller nedeniyle şimdiye kadar 70 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Şehkar, 100 kişinin de yaralandığını belirtti.

Şehkar, birçok evin sular altında kaldığını ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.