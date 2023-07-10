Washington Post: Afganistan'da okullar kapalı kaldıkça ruh sağlığı krizi ortaya çıkıyor

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Washington Post'ta yer alan "Afganistan'da kız çocukları için okullar kapalı kaldıkça ruh sağlığı krizi ortaya çıkıyor" başlık haberde ülkede yaşanan sorunlar ele alındı.

Psikiyatrist Shafi Azim, kariyerinin çoğunu aileleri parçalayan 20 yıllık savaşın neden olduğu travmalarla ilgilenerek geçirdi. Ancak son aylarda, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki merkez akıl sağlığı hastanesinde farklı türde akıl sağlığı sorunu yaşayan hastaların sayısı arttı.

Ağustos 2021'de Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin ardından ülkede kız çocuklarının eğitim hakkı büyük oranda elinden alındı, kadınların çalışma hayatına katılımı ciddi şekilde kısıtlandı. Bu yaşananların ardından kadınların ve kız çocuklarının ruh sağlığıyla ilgili endişelerin arttığı belirtildi. REKLAM Psikiyatrist Azim, kısıtlamalar ve ani değişikliklerinin travmaların temelini yarattığını söyledi ve "Bir daha asla işe ya da okula dönemeyeceklerinden korkuyorlar, izole oluyorlar ve depresyona giriyorlar" yorumunu yaptı.