Afganistan'da Lagman Valisi'ne bombalı saldırı: 8 ölü, 38 yaralı

Lagman Valiliği Sözcüsü Asadullah Devletzey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın bomba yüklü araçla Lagman'ın Şahrek Sulatn Gazi bölgesinden geçen Lagman Valisi Rahmatullah Yarmel'in araç konvoyunu hedef aldığını söyledi.

Devletzey, saldırıda 4'ü sivil 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 38 kişinin yaralandığını belirterek, saldırıdan Vali Yarmel'in yara almadan kurtulduğunu kaydetti.

Görgü tanıkları ise saldırıda Vali'nin de yaralandığını öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.