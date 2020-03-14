Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 11'e yükseldi

14 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Virüs bulaşan kişilerin yakın zamanda İran'dan döndüğünü ifade eden Mayar, söz konusu kişilerin hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.
Mayar, Kovid-19 şüphesiyle 52 kişinin karantinaya alındığını ve test sonuçlarının başkent Kabil'den gönderilene kadar gözetimde tutulacağını kaydetti.
Virüse yakalananlar ve temas ettikleri kişiler için gerekli işlem ve tedbirlerin uygulanmaya başlandığını vurgulayan Mayar, İran sınırından her gün onlarca kişinin ülkeye giriş yapmasının kaygı verici olduğuna dikkat çekti.
- Ülkede spor ve kültürel etkinlikler iptal edildi
Kovid-19 vakasının artmaya başlamasıyla ülkedeki büyük kentlerde okullarda eğitime ara verilirken, Uluslararası Nevruz Kutlamaları ve çiftçi bayramının yanı sıra tüm spor etkinlikleri de iptal edildi.
Her sene 21 Mart'ta Uluslararası Nevruz Kutlamaları'na ev sahipliği yapan Belh vilayetinin Vali Yardımcısı Beşir Tevhidi, Kovid-19 tehdidi nedeniyle bu sene kutlamaların yapılmayacağını duyurdu.
Mezar-ı Şerif Uluslararası Havalimanı'ndan İran ve Hindistan'a uçak seferlerinin iptal edildiğini belirten Tevhidi, kentte okul ve üniversitelerin de geçici süreyle tatil edildiğini bildirdi.
- İran'dan dönüşler devam ediyor
Afganistan Göçmenler Bakanı Sayed Hüseyin Alimi Belhi de gazetecilere yaptığı açıklamada, "İran'daki Kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşlarımızın ülkelerine dönüşleri devam ediyor. Her gün ortalama yaklaşık 10 bin kişi, İran'dan ülkeye giriş yapıyor." dedi.
İran'dan dönüşlerin artmasının virüs bulaşma riskini arttırdığına işaret eden Belhi, ülkeye girişlerin kontrollü şekilde yapılması gerektiğini ifade etti.
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