Afganistan'da Kovid-19 gölgesinde ramazan hazırlıkları başladı - KABİL

AA

Ramazana günler kala Afganistan halkı, Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulanmasına rağmen semt pazarlarına akın ederek ramazan alışverişini yaptı.Ülkenin en büyük kentlerinden Mezar-ı Şerif'teki halk pazarı, ramazan alışverişi için halkın en çok tercih ettiği yerlerin başında geliyor. Pazar, tüm engellemelere rağmen ramazan arifesinde insanlarla dolup taştı.Pazarda, ramazan ayına has yiyecekler ağırlıklı olarak raflarda yer alırken, Afganistan halkı sokağa çıkma yasağının uzaması endişesiyle daha çok temel ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri tercih ediyor.- "Temel ürünler satın alınıyor"Ramazan alışverişi için pazara gelen Rahmatullah Mazari, AA muhabirine, Kovid-19 salgını nedeniyle pazardaki her şeyin fiyatının iki katına çıktığını söyledi.Buna rağmen ramazan için az da olsa temel ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri satın aldığını belirten Mazari, ''Kovid-19 salgını var ama ramazan ayı için alışveriş de yapmamız gerekiyor. Ramazan ayının bereketiyle bu salgın hastalık da yok olup gidecektir.'' ifadesini kullandı.- "Kovid-19 salgını nedeniyle satışlarımız çok az"Çevki Kefayat semt pazarındaki dükkan sahiplerinden Muhammed Rahimi, Kovid-19 nedeniyle kendilerine de dükkan açma kısıtlamaları getirildiğini, buna rağmen halkın ihtiyacını karşılamak için dükkanları açtıklarını dile getirdi.Kovid-19 salgınının pazarı da etkilediğine işaret eden Rahimi, ''Önceki seneler ramazan öncesi satışlarımız artıyordu ancak bu sene, Kovid-19 salgını nedeniyle satışlarımız çok az. İnsanlar temel ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri satın alıyor.'' diye konuştu.Rahimi, Afganistan halkının Kovid-19 salgınına aldırış etmeden az da olsa ramazan alışverişini yapmak için semt pazarlarına akın ettiğini söyledi.Mezar-ı Şerif Mandavi Bölgesi'ndeki semt pazarında seyyar satıcılık yapan Habibullah Hamnava, Kovid-19 salgınının satışları olumsuz etkilediğini dile getirdi.Sokağa çıkma yasağının uygulandığı kentte pazar kurmalarını polisin engellediğini aktaran Hamnava, ailesinin geçimini sağlamak için her şeye rağmen seyyar satıcılığa devam ettiğini kaydetti.- Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1143 olduAfganistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, daha önce 933 olarak bildirilen Kovid-19 vaka sayısının 1143'e çıktığı belirtildi.Şimdiye kadar 40 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, 166 hastanın da iyileştiği vurgulandı.Kovid-19 vakalarının artmaya başlamasıyla ülke genelinde eğitime ara verilirken, Nevruz ve Çiftçi Bayramlarının yanı sıra tüm spor etkinlikleri iptal edilmişti.Ülkede, günlük resmi çalışma süreleri de 8 saatten 5 saate indirilmişti.