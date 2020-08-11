Afganistan'da korucuların attığı havanlar 4 sivilin ölümüne neden oldu

AA

Gor Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Maruf Daniş, basına yaptığı açıklamada, Gor vilayetinin Devletyar ilçesinde Taliban militanlarıyla korucular arasında çatışma çıktığını belirtti.

Çatışma sırasında korucular tarafından atılan birkaç havan mermisinin sivil yerleşim yerlerine isabet ettiğini aktaran Daniş, olayda 4 sivilin yaşamını yitirdiğini, 7 sivilin de yaralandığını ifade etti.