Afganistan'da korucu karakoluna saldırıda 9 korucu öldü

Tahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Halil Esir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Hoca Bahaddin ilçesindeki korucu karakoluna silahlı saldırıda bulunduğunu söyledi.

Saldırıda 9 korucunun hayatını kaybettiğini, 6 korucunun yaralandığını ifade eden Esir, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini belirtti.

Taliban'dan henüz saldırıyla ilgili açıklama yapılmadı.